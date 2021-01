Crisi Governo, Tajani rivela i numeri di Conte al Senato: "Sono in 150-152, dura trovare la maggioranza"

15 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte e la strada per la maggioranza: tutta in salita per Antonio Tajani, numero due di Fi che ospite di ’Stasera Italia', su Retequattro ha parlato anche di numeri.

"Oggi - ha detto Tajani nel corso della trasmissione - c’è stata una nuova riunione del centrodestra. Al vertice erano presenti tutte le forze principali della coalizione, Fi, la Lega, Fdi ma anche l’Udc e gli altri piccolo gruppi che appartengono all’area di centrodestra. Nessuno ha fatto sapere che andrà a sostenere questo governo... Mi pare difficile che Conte riesca a trovare la maggioranza in Parlamento. Questa sera mi dicevano che i conti sono attorno a 150-151-152 parlamentari al Senato...", ha affermato in maniera molto diretta Antonio Tajani.

