Crisi governo, Bellanova: "Conte non ha risposto al mio messaggio, allora mi sono dimessa"

15 gennaio 2021 a

a

a

Un messaggio inviato dall'ex ministro Teresa Bellanova poteva evitare la crisi di governo? L'esponente di Italia Viva lo ha fatto in qualche modo capire intervenendo in collegamento alla trasmissione Tagadà su La 7 nella puntata del 15 gennaio. "Ho scritto al premier chiedendo un tavolo politico per rilanciare il programma di governo, non mi ha risposto. L'arroganza non è mai una buona pratica", ha detto rispondendo sui motivi che l'hanno spinta alle dimissioni. In quei messaggi si chiedeva di aprire una riflessione programmatica, ma Conte non ha risposto e Teresa Bellanova si è dimessa.

Ora si apre una nuova fase e l'ex ministra dell'agricoltura pare aprire un ponte al dialogo in special modo al Pd. "Ci uniscono tante cose, siamo disponibili a far ripartire l'agenda di governo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.