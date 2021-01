Myrta Merlino: "Movida da evitare? Più controlli invece del divieto dell'asporto"

15 gennaio 2021 a

Anche Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira, il programma de La7, critica apertamente il nuovo Dpcm, sull'emergenza Covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Lo fa con un tweet che ottiene centinaia di like e che ovviamente apre un dibattito sulla questione delle nuove restrizioni sull'asporto dai bar, restrizioni che sono state emanate per cercare di limitare in maniera drastica gli assembramenti pre serali e cioè la movida.

"Vuoi evitare la movida? - scrive Myrta Merlino - Rafforza i controlli. Noi invece facciamo al contrario ed eliminiamo l'asporto! Così sembra proprio un accanimento contro le attività commerciali". Ovviamente tra i commenti non mancano quelli dei negazionisti.

