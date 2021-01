Vittorio Sgarbi, attacco senza freni a Conte: "Vai a farti fot***e, addio". Il video

15 gennaio 2021 a

Vittorio Sgarbi attacca Giuseppe Conte sulla crisi di governo con un lungo video che si conclude con un esplicito "Vai a farti fot***e. Addio". Il critico d'arte, parlamentare e sindaco di Sutri ha pubblicato nella sua pagina Facebook un filmato di 8 minuti nel quale prende di mira il presidente del Consiglio alle prese con la crisi di governo che si è aperta dopo le dimissioni della delegazione di Italia Viva dall'esecutivo.

"Non si capisce perché Conte debba tornare in Parlamento. La sua coalizione non c'è più e doveva rimettere il mandato", ha argomentato per poi aggiungere che il presidente del Consiglio è un miracolato che "è stato messo lì perché all'epoca due leader (Di Maio e Salvini) non riuscirono a trovare l'accordo su chi dovesse guidare il governo. Ora è abituato a un potere che che non doveva avere". Nella parte finale del video Sgarbi alza i toni parlando di un governo di "incapaci". Poi rivolto ai parlamentari: "Siate irresponsabili, cacciateli a pedate". "Conte - ha poiconcluso - vuole farci vivere da morti. Meglio che muoia lui allora".

