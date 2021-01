Crisi governo, in Senato nasce il gruppo Maie-Italia23 per aiutare il premier Conte

15 gennaio 2021 a

Crisi di governo: in Senato nasce il gruppo Maie-Italia23. Riccardo Merlo, presidente Maie e sottosegretario agli Esteri, spiega che serve per "costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Il sottosegretario aggiunge che "non cerchiamo responsabili, ma costruttori, a cui l'unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell'interesse dell'Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo". Continua, dunque, la caccia ai responsabili in vista del voto di lunedì 18 gennaio alla Camera e di martedi 19 al Senato. Nel primo caso il governo non sembra avere problemi, mentre a Palazzo Madama deve mettere insieme 161 parlamentari.

