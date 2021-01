Covid, nove Regioni in zona arancione da domenica. Area rossa per Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano

15 gennaio 2021 a

Da domenica nove regioni passano in area arancione. Si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta.

Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 gennaio. Tra le nove regioni c’è anche il Lazio che è sempre stata in zona gialla. Restano invece in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Sei Regioni restano gialle. Si tratta di Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

