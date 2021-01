Matteo Bassetti: "Il lockdown di Natale non ha funzionato. Occorre cambiare sistema"

15 gennaio 2021 a

Il lockdown delle feste di Natale non ha funzionato. Occorre cambiare sistema. Ne è convinto Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova in una intervista all'emittente Primocanale. Secondo il medico per "arginare il virus dobbiamo ragionare su un sistema di geolocalizzazione perché quello che può andare bene per Milano può non essere valido a Roma quindi noi dobbiamo continuare a lavorare con un sistema scientifico che è quello di guardare territorio, indice Rt, riempimento ospedali pronto soccorso e terapie intensive". Secondo Bassetti dire "Italia tutta rossa o arancione, ossia dire che non si può uscire, è sbagliato: lo abbiamo fatto a Natale e mi pare non abbia portato frutti sperati. Io credo che dopo un anno di pandemia va dato un minimo di speranza alle persone, agli operatori economici, per chi va peggio è chiaro che va fatto lockdown ma deve essere mirato".

