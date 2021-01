Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale, ha lasciato Monaco ed è tornato a casa della figlia Marina

15 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale del Principato di Monaco, dove era stato ricoverato nella giornata di lunedì 11 gennaio per sostenere alcuni controlli. E' La Repubblica a dare la notizia, sottolineando di averla appresa da ambienti vicini a Forza Italia. L'ex presidente del consiglio dei ministri sarebbe tornato nell'abitazione di sua figlia Marina, in Provenza, dopo il ricovero nel reparto cardiotoracico per le verifiche che erano state ritenute urgenti da Alberto Zangrillo, il suo medico personale, a causa di disturbi di natura cardiaca. In quel momento il premier di Forza Italia era nella residenza della figlia, a Valbonne, nei pressi di Nizza.

