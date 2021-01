Covid, Pregliasco: "Situazione peggiora, spero non sia la terza ondata"

15 gennaio 2021 a

"La situazione peggiora, spero non sia la terza ondata". Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano è intervenuto nella mattina del 15 gennaio su RaiNews24. "I dati ci dicono che la situazione sta peggiorando sotto molti punti di vista, dai contagi alle chiamate di soccorso, spero che non sia la terza ondata". Il professore ha poi ribadito che secondo lui solo "la campagna di vaccinazione può portare fuori l'Italia dall'emergenza e bisogna fare di tutto per portarla vanti velocemente". Come altri esperti, su tutti Andrea Crisanti, anche per Pregliasco ci sarebbe bisogno di "un periodo, magari breve, con maggiori restrizioni per rallentare la trasmissione e non mettere a rischio l'efficacia della vaccinazione".

