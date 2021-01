Omnibus, sondaggio voto ai partiti di YouTrend: Lega stabile, calano Pd e M5s. Italia Viva al 3,3%

15 gennaio 2021 a

Lega stabile, calano Pd e M5s. Italia Viva al 3,3%. E' quanto emerge dalla supermedia dei sondaggi dell'ultima settimana curata YouTrend per Agi e presentata durante la puntata di Omninus in onda la mattina del 15 gennaio su La 7. Lorenzo Pregliasco (YouTrend) ha illustrato i dati nel dettaglio: Lega al 23,5% (-0,1 rispetto al 24 dicembre), Pd in calo al 19,6% (-1), Fdi in leggerissima avanzata 16,3 (+0,1), M5S 14,2% (-0,9), Forza Italia 7,4%, Azione 3,9% (+0,7), Italia Viva 3,3% (+0,2), La Sinistra 3,2%, +Europa 2,1% (+0,1), Verdi 2% (+0,3).

"Uno scenario che vede il centrodestra favorito in caso di elezioni anticipate, ma se ci fosse una coalizione molto ampia nel centrosinistra forse la partita potrebbe essere aperta", ha commentato Pregliasco.

