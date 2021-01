Matteo Renzi sulla crisi di governo: "Pare che Conte non abbia i numeri, Zingaretti inaffidabile"

15 gennaio 2021 a

a

a

"Conte pare non abbia i numeri in parlamento". Lo afferma, sicuro, Matteo Renzi in un'intervista rilasciata a La Stampa. Il leader di Italia Viva che, con il ritiro delle ministre del suo partito ha scatenato la crisi di governo, torna ad attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo assieme Mastella e De Petris di Leu non sarà facile".

L'ex rottamatore ha sparato anche contro Zingaretti, che lo definendolo inaffidabile: "Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.