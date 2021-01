Matteo Salvini attacca Conte sulla crisi di governo: "Offerte da suk ai parlamentari per restare in piedi"

15 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Salvini attacca Conte sulla crisi di governo: "Che Conte giochi il tutto e per tutto pur di tirare a campare non è un bene per l’Italia. Ma solo, egoisticamente, per lui. Io mi auguro però che il garante della Costituzione non lo permetta. Per giunta, sarebbe un governo ancor più raffazzonato". Lo dichiara in un'intervista pubblicata da il Corriere della Sera.

Sui costruttori e la fiducia che Conte chiederà in Parlamento il Capitano non ha dubbi: "Prima di lunedì vengono un sabato e una domenica. Ho i brividi pensando alle offerte da suk che saranno fatte a questo e a quello. Ma io ricordo quello che Mattarella stesso disse a me e all’intero centrodestra: vi conferirò l’incarico se riuscirete a portarmi numeri veri e seri per un governo vero e serio. Non quelli di tre tizi in ordine sparso".

Nessun transfugo dal centrodestra, assicura Salvini: "Ci riuniremo tra l’altro anche oggi per seguire la situazione ma devo dire che l’alleanza si è dimostrata compatta e in assoluta sintonia. E questo è un fatto positivo, prima che per noi, per gli italiani: esiste una forza pronta a governare il Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.