Covid, Cristanti a Piazza Pulita: "Per far funzionare il vaccino serve un lockdown. Variante inglese va bloccata"

"Per far funzionare il vaccino serve un lockdown". Non ha usato mezzi termini il virologo dell'università di Padova Andrea Crisanti ospite in collegamento con la trasmissione Piazza Pulita, il talk condotto da Corrado Formigli in onda il 14 gennaio su La 7.

"In una situazione di trasmissione, vaccinare a rilento è un azzardo biologico. Più il virus si trasmette più ci sono mutazioni e più ci sono le possibilità che queste siano resistenti al vaccino”, ha detto Crisanti aggiungendo che serve fermare la trasmissione del virus per poter vaccinare più persone. Serve un lockdown sul modello della primavera 2020? "Non so - ha risposto Crisanti - certo occorre qualcosa di più di quello che c'è oggi". Il virologo ha parlato anche della variante inglese: "Se non blocchiamo la trasmissione sicuramente arriverà anche in Italia e rischia di avere un impatto sul vaccino. Con l'indice di trasmissibilità di quella variante rischiamo di dover vaccinare l'85-90% della popolazione, quote che si possono raggiungere solo imponendo un obbligo".

