Piazza pulita, sondaggio voti ai partiti: Lega e Pd in calo, cresce ancora Fratelli d'Italia.

Lega e Pd restano primo e secondo partito al 23,7% e 19,2% in calo rispetto a una settimana fa. Fratelli d'Italia sul terzo gradino del podio al 16,8% con un +0,4. E' quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto presentato durante la puntata del 14 gennaio di Piazza Pulita, il talk condotto da Corrado Formigli su La 7.

La rilevazione Index Reserch dà il M5S al 14,6% (+01), Forza Italia 6,8% (-0,2), Azione 3,7 (+0,2), Sinistra 3,5%, Italia Viva 3,5% (+0,2), +Europa 2,5% (+0,1), Europa Verde 2%, Cambiamo Toti 1,1%, altri 2,5% (+0,3).Giorgia Meloni prima nella graduatoria della fiducia nei leader davanti a Gisueppe Conte e Matteo Salvini. Alla domanda se è meglio votare subito il 44,6% ha risposto no, il 40% sì e il 15,4% non so.

