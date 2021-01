Crisi di governo, Bersani a Piazza Pulita: "Un aggettivo per Renzi? Diventerei trucido"

14 gennaio 2021 a

a

a

"Un aggettivo per Matteo Renzi?.Meglio di no, diventerei trucido". Pier Luigi Bersani non le manda a dire al suo ex sfidante alle primarie del centrosinistra del 2013 e all'attuale leader di Italia Viva che, con il ritiro della delegazione dall'esecutivo, ha scatenato la crisi. "Stiamo assistendo a un'operazione di un cinismo senza precedenti", ha commentato l'ex leader del Pd che poi ha parlato anche dell'operazione "responsabili". "Se esce fuori un gruppo di centristi moderati disponibili a sostenere il governo dove sta il problema? Perché Renzi è di sinistra? Il suo partito non si è nemmeno presentato alle elezioni e può criticare gli altri?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.