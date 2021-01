Covid, Arcuri: "Il virus dilaga, cresce di nuovo l'indice Rt. Facciamo il tifo per l'autorizzazione ad altri vaccini"

14 gennaio 2021 a

"Purtroppo il virus continua ad avanzare se non a dilagare". Sono le parole del commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri pronunciate durante la conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia e sulla campagna di vaccinazione in Italia. "Si fa fatica a debellare la seconda ondata" ha detto aggiungendo: "L’indice di contagio ha ricominciato a crescere e con esso cresce il numero dei deceduti", ha aggiunto.

Poi il commissario ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione: "Ha ricevuto la dose l'1,5% della popolazione". "Dobbiamo fare il tifo per per l'autorizzazione da parte dell'Ema di altri candidati vaccini a partire da quello AstraZeneca per il quale ci dovrebbe essere un pronunciamento entro il 29 gennaio", ha detto Arcuri annunciando anche che dal 20 gennaio saranno impiegati 11.500 medici nel territorio per la campagna di vaccinazione.

