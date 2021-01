Silvio Berlusconi, "preoccupato per il Covid non per me": tranquillizza tutti dall'ospedale e invoca una soluzione per la crisi di governo

14 gennaio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco per problemi cardiaci tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute. "Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid - dice il fondatore di Forza Italia - e di altre malattie e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima. Mi preoccupo anche, di conseguenza, per il rischio che la crisi politica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile. Qualunque sia la soluzione - conclude Berlusconi -, è necessario attuarla al più presto, senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo."

