Crisi governo, "Ho parlato con Mattarella": Salvini rivela le richieste del centrodestra al presidente

14 gennaio 2021 a

a

a

Crisi di governo. Matteo Salvini rivela gli esiti di un colloquio avuto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra, ma a nome di 60 milioni di italiani, di fare in fretta, se c’è un governo vogliamo saperlo, o Conte va a dimettersi, o viene in Parlament", dice il leader della Lega ."Noi - aggiunge - chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani e al Parlamento cosa succede, se non ha più i numeri si faccia da parte".

"Gli italiani - ha detto ancora Salvini riferendosi al colloquio con Mattarella - hanno il problema della salute, della scuola, milioni di studenti sono a casa e del lavoro, non è possibile perdere altro tempo. Non ci possiamo permettere - conclude - un governo fantasma che litiga e perde tempo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.