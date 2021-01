Crisi di governo, Conte è arrivato al Quirinale per riferire al presidente Mattarella

14 gennaio 2021 a

Crisi di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è di nuovo salito al Colle per riferire sulla crisi di governo. L'auto ha varcato il portone del Quirinale intorno alle 16.10 del 14 gennaio. Conte è a dialogo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferire sulla crisi di governo che si è aperta dopo le dimissioni, nella serata del 13 gennaio, della delegazione di Italia Viva dalla compagine di governo.

Un incontro cruciale per capire cosa sta per accadere e quali sono gli scenari che si aprono per i prossimi giorni. Alla fine dell'incontro è atteso un comunicato del Quirinale che farà luce appunto sulla sorte del governo.

