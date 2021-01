Ma che cosa sarebbe accaduto se lo spettacolo fosse stato causato dal centrodestra...

Francesco Storace 14 gennaio 2021 a

a

a

Ma a parti rovesciate che cosa sarebbe accaduto?

Il partito unico dell’informazione avrebbe sentenziato: il centrodestra si dimetta dal governo.

La piazza rossa sarebbe esplosa gettando mascherine in aria per la gioia della crisi di governo.

I sindacati avrebbero indetto uno sciopero generale contro il vuoto di potere.

La magistratura avrebbe arrestato a casaccio tutti quelli indicati da Luca Palamara.

Il presidente della Repubblica avrebbe chiamato al Colle i presidenti delle Camere e subito dopo si sarebbe rivolto alla Nazione con un messaggio pubblico per richiamare il presidente del Consiglio ai suoi doveri di fronte alla scelta a lui avversa di un partito della sua coalizione.

È possibile invece che tutto questo non accada. Che nessuno inviti Giuseppe Conte al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Anzi, lo incitano ad andare in Parlamento – ma non subito, che diamine – a dire no ad Italia Viva e sì ai responsabili e magari un minuto dopo tentare di imbarcare di nuovo – a condizioni minori da pagare – Renzi e compagnia sennò Mattarella non ci sta a chiudere tutti e due gli occhi.

Cercano responsabili, ma sono irresponsabili di fronte ad una Nazione in ginocchio. Lo spettacolo è deprimente e gli italiani stentano a credere ai loro occhi. La sovranità non appartiene più al popolo.

Chi può, entro a Montecitorio, ma non sciamanando. Semplicemente osservandoli i deputati – e vale anche a Palazzo Madama con i senatori – tutti a bocca aperta, occhi tristi, valigie in mano. Perché la possono tirare avanti quanto vogliono, ma la fine della legislatura è segnata: la sensazione è che al semestre bianco puntano sapendo di non arrivarci sani e salvi.

Certo, molto dipenderà da Nicola Zingaretti: si comporterà ancora come nel 2019, quando si fece fregare da Renzi per il Conte 2? O preferirà rischiare puntando al rinnovo dei gruppi parlamentari del Pd e gestire il post elezioni con una leadership senza più troppi nemici interni?

Partita aperta, dunque. Chissà se stavolta sarà invece “concesso” al popolo sovrano di poter decidere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.