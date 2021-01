Silvio Berlusconi, "rischioso trasferirlo in Italia": la corsa di Zangrillo per visitarlo poi il ricovero d'urgenza nel Principato di Monaco

14 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi si trova ricoverato nel Principato di Monaco. Il medico personale del presidente di Forza Italia, Alberto Zangrillo, ha spiegato di aver deciso lui il ricovero di Berlusconi per "un problema cardiaco aritmologico". Zangrillo dà altri particolari: "Sono andato di persona visitare Silvio Berlusconi, lunedì", ha detto alle agenzie di stampa, "e dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia".

Berlusconi si trovava nel Sud della Francia, vicino a Nizza, nella casa della figlia Marina. Secondo quanto riferito da Zangrillo, le condizioni di salute di Berlusconi si sarebbero aggravate lunedì.

Nel settembre dello scorso anno, Berlusconi era risultato positivo al virus Sars-CoV-2, e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale.

