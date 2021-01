Crisi di governo, Clemente Mastella a Un giorno da pecora: "Responsabili mimetizzati, ma usciranno allo scoperto"

14 gennaio 2021 a

"Il momento opportuno secondo me i responsabili ci saranno, ci sono, sono mimetizzati, sono già pronti". Le parole sono di Clemente Mastella che intervenendo durante la trasmissione di Radio 1 Rai Un giorno da Pecora ha parlato della crisi di governo. Da più parti l'ex leader dell'Udeur e sindaco di Benevento viene dipinto come il registra dell'operazione tesa a offrire una stampella al governo Conte. Lui in diretta ha negato: "Io regista dei responsabili? Nemmeno aiuto regista. Il regista dà consigli a chi deve andare in scena al massimo, dal mio punto di vista suggerisco come comportarsi". Ma quanti sono questi deputati pronti a dare una mano a Conte? "Forse Prodi sa più di me, lui parla con quelli che stanno a sinistra, secondo me più di cinque", ha risposto Mastella

