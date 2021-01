14 gennaio 2021 a

Ancora apprensione per la salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferiscono fonti dei parlamentari azzurri, il leader di Forza Italia è ricoverato al Centro cardio toracico del Principato di Monaco per accertamenti di routine. Il presidente azzurro dovrebbe tornare a casa, a Valbonne, nella villa della primogenita Marina in Provenza (località vicino Nizza), tra pochi giorni.

