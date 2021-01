Matteo Salvini a L'Aria che Tira: "I soldi del recovery plan dovranno restituirli i nostri figli"

14 gennaio 2021 a

"I soldi del recovery plan dovranno restituirli i nostri figli". Matteo Salvini parla dei fondi in arrivo dall'Europa per far ripartire l'Italia in ginocchio per l'emergenza coronavirus. Il leader della Lega è intervenuto in collegamento a "L'aria che tira" su La 7 nella puntata del 14 gennaio. "I fondi europei del Recovery Plan dovranno essere restituiti entro il 2056, io sarò anzianotto, se il buon Dio mi darà la grazia di esserci, quindi quei soldi verranno restituiti dai nostri figli e dai nostri nipoti", ha detto il leader della Lega che ha aggiunto: "C'è un problema più importante della singola poltrona o del singolo ministro, c'è in ballo il futuro dell'Italia almeno per i prossimi trent'anni".

