Luca Telese attacca Matteo Renzi a Omnibus: "Buffone. Il Conte ter cerchi maggioranza senza di lui"

14 gennaio 2021 a

"Renzi buffone". Luca Telese senza freni durante la puntata di Omnibus andata in onda la mattina del 14 gennaio su La7. Durante la diretta condotta da Alessandra Sardoni la quirinalista Barbara Tebaldi stava parlando delle ipotesi in campo per uscire dalla crisi di governo nata dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, il partito dell'ex premier e sindaco di Firenze. Tra le ipotesi, appunto, anche quella di un Conte ter.

#omnibus @lucatelese, rispondendo alle ipotesi della quirinalista Barbara Tedaldi sulla risoluzione della #crisidigoverno, non ha dubbi su Renzi: "Un buffone! Anche il Conte-ter sarebbe una buffonata, si cerchi una maggioranza senza #Renzi" https://t.co/WoIWXUer3D — La7 (@La7tv) January 14, 2021

A quel punto Telese è sbottato: "Un buffone! Anche il Conte-ter sarebbe una buffonata, si cerchi una maggioranza senza Renzi". Anche nei giorni scorsi il giornalista aveva pesantemente attaccato il leader di Italia Viva accusandolo di aver fondato il partito solo dopo aver "incassato" i ministri all'epoca della nascita del governo giallorosso.

