Covid, inchiesta Procura di Bergamo. Guardia di Finanza al Ministero della salute e Iss per acquisire documenti del piano pandemico

Guardia di Finanza al Ministero della salute e Iss per acquisire documenti del piano pandemico.Le acquisizioni degli atti relativi al piano pandemico rientrano nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla prima fase della pandemia Covid in Italia. Le Fiamme Gialle stanno raccogliendo documenti anche nella sede dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia. La Finanza sta portando a termine acquisizioni di materiale e documenti anche all'Istituto Superiore di Sanità a Roma.

I militari, come riferisce Ansa, si stanno facendo consegnare documentazione cartacea ed elettronica relativa al piano pandemico nazionale del 2017 e che si ritiene sia il copia-incolla di quello del 2006.

