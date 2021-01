Crisi Governo, chiesta comunicazione Conte in Aula. Vertice Pd e poi del Centrodestra

14 gennaio 2021 a

a

a

Seduta sospesa alla Camera dove l’opposizione ha chiesto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenti in Parlamento per le comunicazioni sulle dimissioni della delegazione di Iv dal governo. La richiesta, formalizzata dagli interventi in aula dei capigruppo di Fdi, Lega, Fdi e Nci, è stata condivisa anche dal Pd, Leu e M5s i cui capigruppo hanno definito "corretta" e "legittima" la sollecitazione rivolta al governo dalla minoranza parlamentare.

Preso atto della richiesta, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sospeso la seduta ritenendo che "l’aula non possa rimanere indifferente" e di conseguenza ha dichiarato di voler "convocare a breve una riunione dei capigruppo. Contatterò il presidente Conte per la richiesta delle comunicazioni in aula".

Slitta alle 13, in seguito alla convocazione delle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, la riunione dell'ufficio politico Pd inizialmente convocata alle 11. Alle 14 invece è previsto il vertice del centrodestra: Meloni (Fdi), Salvini (Lega), Tajani (Fi), Toti (Cambiamo) e Lupi (Nci),

