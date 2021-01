Matteo Salvini cita Iva Zanicchi: "La Cina ci ha impestato con il Covid". Bufera sui social

14 gennaio 2021 a

a

a

"La Cina ci ha impestato". Il leader della Lega Matteo Salvini rilancia le parole pronunciate da Iva Zanicchi durante la trasmissione "Fuori dal coro" condotta da Mario Giordano che è andata in onda nella serata del 12 gennaio. La cantante, conduttrice ed ex europarlamentare di Forza Italia si è scagliata contro il paese della Grande Muraglia: "Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina. La gente pensa: Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina, che ci ha impestato e ha impestato il mondo?”. La conduttrice, va ricordato, nelle scorse settimane ha avuto il coronavirus.

Dunque l'hagstang Iva Zanicchi nella mattina del 14 gennaio è balzato in vetta tra le tendenze di Twitter. Le sue parole, rilanciate da Salvini, hanno scatenato una bufera. "Gira la ruota!", "Tra Iva Zanicchi e Mina ho sempre preferito la seconda". Ma c'è anche chi ci fa una battuta: "Iva Zanicchi commissario della sanità in Calabria subito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.