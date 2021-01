Matteo Salvini sulle tasse: "Bloccare 50 milioni di cartelle esattoriali, fermare questa follia"

14 gennaio 2021 a

a

a

"Bloccare 50 milioni di cartelle esattoriali in partenza". E' l'appello lanciato su Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini che rilancia il tema fiscale per attaccare il governo in crisi. "Ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali e atti in partenza. Bloccare subito questa follia", dice Salvini che aggiunge: "Questa dovrebbe essere la priorità di un governo serio, come la Lega chiede da mesi".

Il leader leghista poi coglie l'occasione per mettere il dito sulla piaga sulla crisi di governo in atto dopo il ritiro dei ministri di Italia Viva: "Conte e Renzi passano il tempo a litigare sulla pelle degli italiani". "Stop alle cartelle", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.