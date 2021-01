Crisi governo, l'ex ministra Bonetti (Iv): "Disposti a sederci al tavolo per restare in maggioranza, ma discutiamo del Mes"

14 gennaio 2021 a

"Certo che siamo disposti a sederci a un tavolo per rimanere in maggioranza. Le mie dimissioni sono proprio lo spazio perché questo tavolo si apra, è da novembre che lo chiediamo. Un tavolo che è stato spesso annunciato, ma sempre rimandato e mai costruito" racconta Elena Bonetti, ex ministra di Italia Viva, a 24Mattino su Radio24. "Con Conte? Il tema non è il chi ma il come. Per rimanere in maggioranza per noi è indispensabile che ci siano le condizioni per almeno discutere sull’utilizzo del Mes, che per noi è dirimente. Vorremmo che venga almeno discusso e capire perché no, con chiarezza", ha aggiunto.

