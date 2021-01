Crisi, Vito Crimi e Andrea Orlando: "Avanti solo con il premier Conte"

13 gennaio 2021 a

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sembrano restare ancorati a Giuseppe Conte. Almeno a giudicare dalle dichiarazioni del capo politico dei grillini, Vito Crimi, e di Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico. Su twitter Crimi scrive che "in questo momento di crisi non può esserci altro pensiero che continuare a lavorare per il bene del Paese e dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle c'è e farà la sua parte. Andiamo avanti con Conte". A Porta a Porta, invece, Orlando spiega che "non siamo disponibili ad andare oltre il perimetro di questa coalizione e tutte le iniziative che assumeremo, le assumeremo in rapporto con Conte e con gli alleati che hanno sostenuto questa maggioranza. Andare oltre Conte significa andare oltre il perimetro di questa maggioranza. Crediamo che agli italiani sia difficile spiegare perché dovremmo abbandonare Conte. E' un salto nel vuoto che non avrebbe giustificazioni".

