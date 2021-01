Crisi governo, due nomi su tutti al posto di Giuseppe Conte: gli scenari

13 gennaio 2021 a

Crisi di governo. Ecco gli scenari. Oggi Matteo Renzi ha ritirato i due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, ora Giuseppe Conte dovrà rivedere la maggioranza. O trova un nuovo accordo in extremis col leader di Italia Viva o il premier trova in Parlamento "responsabili" disposti a sostenere il governo; o presenta le dimissioni da presidente del Consiglio per procedere verso un Conte-ter o un governo con un nuovo premier. Possibile un nuovo governo con un nuovo presidente del Consiglio.

Governo, Mastella sulla scelta di Renzi: "Irresponsabile apertura della crisi. La sua strategia è senza costruzione"



In lizza per la più alta carica di Palazzo Chigi, scrive liberoquotidiano,it c'è senz'altro Dario Franceschini. Il capodelegazione del Partito democratico piace a tutti, anche a Matteo Renzi. A mettere d'accordo i partiti ci sarebbe anche Luciana Lamorgese. Potrebbe essere il ministro dell'Interno a diventare la prima donna Presidente del Consiglio.

