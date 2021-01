Annalisa Bruchi, dall'economia alla grande passione per il Palio

13 gennaio 2021 a

a

a

Annalisa Bruchi è una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate di Rai 2. Attualmente presenta il programma Restart, l'Italia riparte da te che riprende dopo la pausa natalizia. Classe 1970, contradaiola della Giraffa, ha iniziato la sua carriera nel 1997 come collaboratrice di Giovanni Minoli a Mixer. Poi il Maurizio Costanzo Show e nel 2005 approda a Domenica In e collabora ancora con Minoli. Il debutto alla conduzione è del 2009 con Big - La via del cuore, insieme a Silvia Tortora. Poi via via gli altri programmi: 2Next - Economia e Futuro, Sunday Tabloid, Night Tabloid, Kronos il tempo della scelta e Povera Patria. E' sposata con l'imprenditore Mario Valducci, milanese, tra i fondatori di Forza Italia, parlamentare dal 1994 al 2013 e sottosegretario del ministero dello sviluppo economico dal 2001 al 2006. Bruchi dal 2015 è anche telecronista del Palio di Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.