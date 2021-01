Governo, Mastella sulla scelta di Renzi: "Irresponsabile apertura della crisi. La sua strategia è senza costruzione"

13 gennaio 2021 a

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha commentato ad Adnkronos la situazione del governo dopo le dimissioni delle ministre Iv e la conferenza stampa di Renzi.

"Responsabili, irresponsabili... Qui di irresponsabile c’è l’apertura di una crisi. Mica l’ho capito Renzi, la sua è una strategia incredibile senza costruzione... E poi, perché fare un Conte ter e non lasciare il Conte bis?", ha detto. E ha aggiunto: "E perché assicurare che non farà ribaltoni? Come se il centrodestra fosse disponibile... Ma ce la vedete Meloni?". Mastella si ritrae anche di fronte a similitudini da prima Repubbilca: "Iv passa all’appoggio esterno? Non lo so, non capisco proprio".

Quello che l’ex Guardasgilli però ha ben chiaro è che la navigazione di Conte, ter o meno, deve guardarsi da un rimescolamento debole: "Se si fa un altro governo Conte con gli stessi ’contraenti' e arrivi a cambiare i ministri M5S (che è il più friabile fra loro), al Senato i numeri rischiano di essere ancor più ballerini. Se già adesso per raggiungere 161 hanno bisogno di Sandra... (la moglie, Sandra Lonardo, ndr). Insomma, attenti con la puzza sotto il naso nei confronti dei responsabili attuali: Conte rischia di trovarsi al Senato senza di loro e con molti più ’irresponsabili' nuovi".

