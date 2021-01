Crisi governo, Meloni: "Ci appelliamo a Mattarella, elezioni subito". Leader Fratelli d'Italia vede un Paese "in ginocchio"

13 gennaio 2021 a

a

a

"Italiani in ginocchio, governo allo sfascio. L’Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta. Elezioni subito", scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

E ancora: "Ci appelliamo a Mattarella. Riteniamo non si possa stare qui a perdere tempo, per questo ci appelliamo al presidente della Repubblica Mattarella perché si possa chiudere il prima possibile questa querelle", dice Giorgia Meloni, lasciando al Camera al termine del vertice di centrodestra. Per la leader di Fdi" stiamo assistendo a un circo che gli italiani non si possono permettere. In un paese normale il presidente del Consiglio si dimetterebbe, Conte venga domani in Aula a verificare se ha una maggioranza. La nostra posizione la conoscete, senza la maggioranza si va al voto."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.