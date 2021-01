Crisi governo, "Italiani in ostaggio, tutto fermo per il litigio infinito": Matteo Salvini all'attacco dopo lo strappo di Matteo Renzi

13 gennaio 2021 a

Crisi di governo dopo l'annuncio di Matteo Renzi del ritiro della delegazione di Italia Viva e Matteo Salvini incalza su Facebook. Il leader della Lega scrive in un post: "Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Litigio infinito, italiani in ostaggio. Salute, lavoro, scuola, tasse. Tutto fermo. Quindi? Gennaio, voto in Portogallo. Febbraio, voto in Catalogna. Marzo, voto in Olanda, Israele e Bulgaria. Aprile, voto in Albania. Maggio, voto in Scozia, Galles e Cipro. Giugno, voto in Francia. Settembre, voto in Norvegia, Russia e Germania. Ottobre, voto in Repubblica Ceca. Il governo - conclude Salvini - in Italia non c’è più? Che si fa?".

