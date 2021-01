Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Renzi: "Le due ministre fanno da segnaposto a lui"

13 gennaio 2021 a

Selvaggia Lucarelli attacca direttamente Matteo Renzi. Lo fa dal suo profilo twitter, mentre la conferenza stampa del leader di Italia Viva è ancora in corso. Tira in ballo le due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che lasciano il posto, insieme al sottosegretario Ivan Scalfarotto. Il cinguettiò di Lucarelli è acido, come spesso: "Renzi - scrive - ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da un'ora non hanno detto una parola, mentre fanno da segnaposto accanto a lui".

Una frecciata al leader del partito che ovviamente è stato il protagonista assoluto dell'incontro con giornalisti, come era facilmente prevedibile.

