Stasera in tv 13 gennaio, la crisi di governo a Stasera Italia Speciale

Stasera in tv, 13 gennaio, su Rete 4, dalle ore 21.25 torna l'appuntamento con Stasera Italia Speciale, condotto da Barbara Palombelli. Naturalmente al centro della puntata ci sarà la crisi di governo, dopo che Matteo Renzi ha annunciato in conferenza stampa il ritiro dall'esecutivo della delegazione di Italia Viva e quindi l'abbandono delle poltrone da parte delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Durante il programma Palombelli e i suoi ospiti analizzeranno le possibili conseguenze sul piano politico e della vita del Paese. Ovviamente l'altro tema sarà il Covid che continua a causare centinaia di morti in Italia e migliaia ogni giorno in tutto il mondo. Lo Speciale segue l'appuntamento quotidiano Stasera Italia, previsto alle 20.30.

