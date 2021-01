Governo, Renzi abbandona Conte: "Annuncio le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto. Scelta di coraggio"

13 gennaio 2021 a

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera ha annunciato le dimissioni dal governo della delegazione di Italia Viva. "Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto. Ci vuole grande coraggio, senso di responsabilità per farlo: è molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo", ha aggiunto.

"Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste nel risolvere i problemi non nasconderli e siamo consapevoli che la nostra responsabilità dare risposte al Paese", ha detto ancora Renzi. "La crisi politica non è aperta da Italia Viva, ma è aperta da mesi. La politica richiede il rispetto delle regole, non si possono risolvere i problemi con un tweet o con un post, questo è populismo".

