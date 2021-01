Covid, Rino Rappuoli: "L'anticorpo monoclonale tra la fine di marzo e l'inizio di aprile"

13 gennaio 2021 a

L'anticorpo monoclonale contro il Covid tra fine marzo e l'inizio di aprile. Lo sottolinea il professore Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca portato avanti da Toscana Life Sciences. Dichiarazioni rilasciate durante una conferenza stampa dedicata al crowdfunding dal titolo Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani. "I tempi rimangono quelli. Forse stiamo andando un po' più lenti. Avevamo detto marzo, forse sarà fine marzo o aprile". E' stato spiegato che la campagna ha raggiunto più di un milione e mezzo di euro, grazie ai versamenti di 151mila cittadini, doppiati da Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno. Gli aiuti consentiranno di realizzare un nuovo laboratorio Coop all'intenro di Toscana Life Sciences. Lo scienziato ha inoltre spiegato che "siamo gli unici in Italia e forse in Europa" a sviluppare gli anticorpi monoclonari per il Covid". "Nel mondo - ha aggiunto - ci sono gruppi americani più avanti di noi, hanno sviluppato gli anticorpi e stanno dimostrando che sono utili".

