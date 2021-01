Crisi Governo, il premier Conte: "Spero non ci sia. Lavoro a un patto di fine legislatura"

13 gennaio 2021 a

a

a

"Ho sempre detto che il presidente del Consiglio e il Governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze della maggioranza. Posso solo auspicare che tutti si possa lavorare in modo costruttivo, sicuramente una crisi in questo momento non sarebbe compresa dal Paese. Il momento è grave" ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti rientrando a Palazzo Chigi dopo avere incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Se c'è la volontà lavorerò fino all'ultimo momento per rafforzare la coesione. Possiamo trovarci attorno a un tavolo. Mi auguro Renzi non ritiri le sue ministre, sto lavorando a un patto di fine legislatura" ha spiegato il premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.