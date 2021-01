Lamorgese: "Su carta identità dei minori, la parola genitori al posto di padre e madre"

13 gennaio 2021 a

a

a

La dicitura padre e madre sulla carta di identità "deve essere superata". Lo ha sostenuto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, alla Camera durante il question time. Lamorgese ha spiegato che "il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che l'applicazione delle nuove disposizioni ha comportato notevoli criticità, in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori, nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, ora espressamente previste, ed ha rappresentano la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali". La ministra dell'interno ha aggiunto che "il 15 ottobre 2020 è stata proposta una ulteriore modifica del decreto ministeriale del dicembre 2015 finalizzata a ripristinare nella disciplina di emissione della carta d'identità elettronica la parola genitori, in sostituzione di padre e madre, per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo e superare le problematiche applicative segnalate dal Garante dei dati personali. Il nuovo schema di decreto ministeriale ha già ottenuto il concerto del ministero dell'Economia e di quello della Pubblica Amministrazione, ed è in attesa del parere del Garante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.