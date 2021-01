Governo, Beppe Grillo condivide la posizione del deputato Giorgio Trizzino: "Serve un patto tra tutti i partiti"

Sullo stesso argomento: Crisi Governo, il premier Conte al Quirinale dal presidente Mattarella

Serve un patto tra i partiti considerato che ci sono 80mila morti che pesano sulla coscienza di tutti. Lo sostiene Giorgio Trizzino, deputato del Movimento 5 Stelle, in una lettera aperta. Ma la notizia è che il documento è stato condiviso da Beppe Grillo. "Ci sono 80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono. Tutto ciò deve indurci a riflettere sull'opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali". Secondo Trizzino non può esistere una distinzione tra maggioranza e opposizione, visto che tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire a sostenere il Paese in uno dei momenti più bui della sua storia: "Nessuno cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro".

