Crisi Governo, il premier Conte al Quirinale dal presidente Mattarella

Ore cruciali per il futuro del Governo. Da giorni tira aria di crisi e il premier Giuseppe Conte è al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro -quello tra le due più alte cariche dello Stato - definito "interlocutorio". Poco prima aveva sentito il segretario dem Nicola Zingaretti. Il Pd vuole tentare fino alla fine di evitare uno strappo.

Crisi, Renzi alle 17,30 in conferenza stampa: staccherà la spina al Governo

Sono dunque in corso le ultime mediazioni, a tre ore dalla conferenza stampa in cui Matteo Renzi ha già fatto sapere di voler annunciare le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova, all'Agricoltura, ed Elena Bonetti, alla Famiglia, previste per le 17:30 di oggi. Insieme a quelle del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto.

