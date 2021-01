Cartabianca, "state zitti": rumori in studio mentre parla Matteo Renzi. Bianca Berlinguer perde la pazienza| Video

13 gennaio 2021 a

Una intervista molto attesa e annunciata nel martedì sera della crisi di governo. Matteo Renzi arriva da Bianca Berlinguer, sul programma Cartabianca di Rai3 in prima serata. Qualcosa però non va mentre parla il leader di Italia Viva.

La conduttrice alla fine dell'intervista si spazientisce per il frastuono e sbotta: “Si sente un frastuono terribile da dietro lo studio, se per favore li fate star zitti. Visto che siamo in onda, se vogliono chiacchierare da qualche altra parte ci fanno un favore”.

L’intervista al leader di Italia Viva si conclude intorno alle 23, probabilmente prolungandosi anche oltre il blocco previsto. Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è in collegamento con lo studio. Berlinguer evidenzia la sua “aria scocciata”. “Un po' troppo scocciata, abbia pazienza”, conferma Galli, “Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina, faccio a meno… Sono preoccupato per la crisi di governo? Sono preoccupato dalla serqua di luoghi comuni che ho sentito, oltretutto, mi perdoni: forse è il caso che ne parliamo un'altra sera con tranquillità”.

