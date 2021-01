Crisi, Renzi: "Conte-Mastella o un altro governo", il leader Iv dice come andrà a finire e annuncia i tempi della decisione Iv

12 gennaio 2021 a

Il giorno decisivo è mercoledì 13 ottobre. Come finisce? "O un governo Conte-Mastella o un altro governo". Con pezzi dell’opposizione? "No, quello è il Conte-Mastella che parla con Forza Italia..." afferma Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3. "In queste ultime settimane invece di rispondere a noi, Conte ha cercato i senatori mancanti. Io credo che domani annuncerà di avere parlamentari a sostegno e nasce il Conte-Mastella. Noi aspettiamo il Cdm, domani mattina decidiamo e domani pomeriggio lo diremo".

Renzi ha detto che in Parlamento "domani voteremo a favore delle comunicazioni del ministro Speranza sulla situazione del Covid. Anche se andiamo all’opposizione, su questo punto siamo responsabili verso il Paese", ha detto Matteo Renzi, ospite di Cartabianca su Rai3. Il leader di Italia Viva ha spiegato di avere anche chiesto di dare presto "i soldi per i ristori". Sullo scostamento di bilancio ha aggiunto: "daremo una mano".

