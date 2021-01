Governo, Renzi ironico sulle richieste a Conte: "Boschi ministro? Noi vogliamo Mes, non Meb"

12 gennaio 2021 a

Lunga intervista di Matteo Renzi a Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai3. Nella puntata di martedì 12 gennaio ovviamente si è parlato della situazione politica, con il governo Conte appeso a un filo proprio per le turbolenze del leader di Italia Viva: "Io non penso si andrà al voto, credo ci sarà un governo dei responsabili oppure un governo diverso - ha commentato -. A noi stanno offrendo di tutto in queste ore. Questa tematica è complicata e non si risolve con uno scambio di poltrone".

Renzi entra ancor più nel dettaglio: "Maria Elena Boschi ministro? Noi vogliamo il Mes - ha ironizzato con un gioco di parole - non Meb". Poi un attacco sulla scuola al ministro Azzolina: "Quali sono le priorità? Se la scuola è una priorità allora diamo il vaccino agli insegnanti - ha detto -. Ma non si possono comprare i banchi a rotelle, questi sono soldi buttati via".

