Oddio, se si vota col Covid rischia la cadrega il professor Ricciardi

Ma che meraviglia, ora bisogna preoccuparsi anche per la cadrega del professor Walter Ricciardi. Che è preoccupato, rischia di saltare la poltroncina che occupa al ministero della Salute. Sarà gratuita come dice lui – non abbiamo ancora avuto il tempo di verificarlo – ma deve essere importante fare il consulente del signor ministro. Anche perché va in televisione pure lui a predicare contro il voto anticipato che metterebbe a repentaglio la carriera di Roberto Speranza e pure la sua.

Lo dice a La7: “È possibile andare a votare con oltre 95mila morti a fine febbraio? Se a voi sembra normale a me no".

Ricapitolando. Il tecnico preferito dal ministro della salute ci dice che di qui a sessanta giorni moriranno altre quindicimila persone rispetto alle ottantamila attuali. E il suo problema è non andare a votare e non spiegare perché, se le proporzioni sono queste, le misure prese dal governo e suggerite dal suo ministro al premier Conte, non siano servire ad un fico secco.

In America si è votato. In diversi paesi europei si vota quest’anno fino a settembre. Solo in Italia il Covid assedierebbe le urne? Ma qual è la malattia di questi scienziati – sul tema si era cimentato con argomenti analoghi anche il solito Galli del Sacco di Milano – che pontificano pure sulla democrazia: la paura che al governo vadano quelli che gli chiederebbero di lavorare e non decidere che cosa devono fare le istituzioni quando vanno in crisi?

Ricciardi, con le sue uscite, è il degno rappresentante di un governo che non sa ancora che pesci prendere contro la pandemia. Per lui – e per loro – l’unica strada si chiama lockdown. Abbiamo già dato e appena è finito, la seconda ondata è risultata più drammatica della prima. Nel frattempo scarseggiano anche le dosi di vaccino e solo per questo non c’è più la sceneggiata dell’obbligo punturale…



