Governo, Renzi: "Conte sostituirà le ministre di Italia Viva e chiederà la fiducia. Se ha la maggioranza sarò all'opposizione"

"Penso che Conte sostituirà le ministre di Italia Viva che si dimetteranno e poi andrà alle Camere per chiedere la fiducia. Non so se prima si recherà al Quirinale, comunque quando avrà dei nuovi ministri farà il passaggio parlamentare". Così Matteo Renzi, parlando con i giornalisti al Senato.

Renzi parla anche di scenari futuri: "Evidentemente Conte ha trovato i Responsabili. Vorrà dire che sarò all’opposizione e che farò un’opposizione diversa da Salvini e Meloni. Non volevo far fuori Conte, sono io che mi sono fatto fuori da questo governo, sullo spreco di denaro pubblico non ci metto la faccia", ha aggiunto il leader di Italia Viva.

