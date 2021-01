Vaccino Covid, Arcuri: "Immunità di gregge ancora lontana, speriamo nell'autorizzazione ad Astrazeneca"

12 gennaio 2021 a

Campagna di vaccinazione per il Covid in Italia, il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri gela tutti: "La strada per arrivare all'immunità di gregge è ancora lunga". Il commissario si mostra cauto nonostante l'Italia sia il primo paese per numero di somministrazioni. "Ci auguriamo tutti che entro la fine di gennaio l'Ema autorizzi anche il vaccino di AstraZeneca, ma la strada per arrivare all'immunità di gregge è ancora lunga e impone a tutti di non abbassare la guardia sulle misure di contenimento del virus".

Sono le dichiarazioni del commissario in una nota dell’Istituto superiore di sanità, dove oggi, 12 gennaio, sono giunte le prime 47mila dosi del vaccino anti-Covid Moderna

